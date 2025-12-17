Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine giriyor. Gecenin konsepti ateş oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 17.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:03
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabetin her geçen gün arttığı programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Sergen eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

