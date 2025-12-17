MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine giriyor. Gecenin konsepti ateş oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabetin her geçen gün arttığı programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci takım oyunu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Sergen eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Aralık Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Çağatay
Barbaros
Özkan
Hakan
Ayaz
Batuhan
Alican
Tolga
Kırmızı Takım
Dilara (Takım Kaptanı)
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Erim
Beyza
Hasan