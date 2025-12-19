Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık Cuma MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

        19 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Son takım oyununda şefler yarışmacılardan, Türk Mutfağının klasik yemeklerini yorumlamasını istedi. Peki, "19 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" İşte 19 Aralık Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:02
        1

        MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Çağatay eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

