        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye, All Star turnuvasıyla devam ediyor. Bu akşam "Sushi" teması ile mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında haftanın ikinci takım oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

        Giriş: 09.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:21
        Başarılı şeflerin yer aldığı bu özel turnuvada, rekabet tarihinin en sert etaplarından biri yaşanıyor. Bu akşam Sushi çeşitleri ile bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme ilk eleme adayı Hakan seçimi ile Erim oldu.

        5

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

