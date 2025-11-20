Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım 2025 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 20 Kasım Perşembe akşamı İtalya yemekleri teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 20 Kasım Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 20.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 07:14
        MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Masterchef Türkiye'de İtalyan yemekleri teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Oyunu kazanan kırmızı takım oldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu. MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Furkan ve Hakan oldu.

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Murat

        Özkan

        Eylül

        Hakan

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ikinci takım oyununu kırmızı takım aldı.

