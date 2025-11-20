MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Masterchef Türkiye'de İtalyan yemekleri teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...