Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef final tarihi: MasterChef final ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor? MasterChef 2025 finali ne zaman yapılacak?

        MasterChef final tarihi: MasterChef final ne zaman?

        MasterChef Türkiye'de final yolculuğu adım adım daralırken rekabet her zamankinden daha çetin bir hale geldi. Son bölümlerde yarışmacılar, kendilerini finale taşıyacak şef ceketi için mutfakta ter döktü. Büyük final yaklaşırken seyirciler şimdi gözünü tek bir soruya çevirdi. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihe dair son bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye’de heyecan zirveye taşınırken yarışmacılar, bireysel performansların belirleyici olduğu kritik haftalara girdi. Şef Ceketi mücadeleleri ile final tarihi gündeme geldi. Finale doğru geri sayım sürerken program takipçileri, 2025 MasterChef final bölümünün yayın tarihini araştırmaya devam ediyor. Final etabına ilişkin son gelişmeler haberimizde…

        2

        MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        2025 MasterChef Türkiye finali için tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılki final tarihine baktığımız zaman yarı final ve final yarışmaları 9-10 Ocak tarihlerinde yapılmıştı.

        3

        Bu sene de MasterChef Türkiye finalinin benzer tarihlerde olması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde haberimizde güncellenecektir.

        4

        MASTERCHEF CEKET KAZANAN İSİMLER

        İlk ceketi Çağatay, ikinci ceketi Sezer ve üçüncü ceketi Özkan kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"