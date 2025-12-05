Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF FİNAL TARİHİ | Masterchef finali ne zaman, şampiyon kim olacak?

        MasterChef'te şampiyon belli oluyor! Masterchef finali ne zaman?

        MasterChef Türkiye'de büyük final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk finalistin belli olmasının ardından MasterChef'te gözler final tarihine çevrildi. Somer, Mehmet ve Danilo Şef tarafından belirlenen değerlendirmelerin ardından ikinci finalist dün akşamın sonunda belli oldu. MasterChef 2025 şampiyonu, canlı yayında gerçekleşecek final yemeğinin ardından şefler tarafından açıklanacak. Peki, "Masterchef finali ne zaman?" İşte 2025 MasterChef final tarihi...

        Giriş: 05.12.2025 - 23:18 Güncelleme: 06.12.2025 - 00:28
        1

        MasterChef'te şampiyonluk kupası sahibini buluyor. İki finalisti karşı karşıya getirecek büyük final canlı yayında gerçekleşecek. İlk finalist Özkan olurken, son finalist dün gecenin sonunda belli oldu. MasterChef şampiyonu kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, Masterchef finali ne zaman, şampiyon kim olacak? İşte MasterChef Türkiye'de son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

        Masterchef finali 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

        3

        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

        MasterChef'te ilk finalist Özkan olurken, son finalist Sezer oldu.

        4

        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

