Masterchef finali ne zaman, hangi gün? Masterchef şampiyonu ne zaman açıklanacak?
Masterchef finali için geri sayım başladı. Yarışmacılardan Eda, Kerem, Onur ve Semih son kez mutfakta mücedele edecek. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef final tarihi belli oldu. Peki Masterchef finali ne zaman, hangi gün? Masterchef şampiyonu ne zaman açıklanacak?
Masterchef final tarihi belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı jüriyle gerçekleşen yarışma, final öncesinde heyecanı dorukta. Peki Masterchef finali ne zaman?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.
MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?
MasterChef final tarihi belli oldu. MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi yayınlanacak.
MASTERCHEF'TE FİNAL MÜCADELESİ VERENLER
Eda
Kerem
Onur
Semih