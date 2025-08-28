MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık heyecanı gündeme geldi. MasterChef'te bu akşam "Meyveli Dünya Lezzetleri" temalı yemekler yapıldı. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 28 Ağustos Perşembe ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. yarışmacı Nisa oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER VAR?
İrem
Mert
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem