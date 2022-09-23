İşkembe çorbası için gereken malzemeler şu şekildedir;

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı TV yarışmalarından MasterChef'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar işkembe çorbası yapacak. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıların merak ettiği işkembe çorbası tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İşkembeler bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve küp şeklinde doğranır.

Doğranan işkembeler için tencereye 1.5 litre su eklenir ve içerisinde atılan işkembeler pişirilir.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.

Haşlanan işkembenin soğumuş suyu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.

İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.

Çorbayı ocaktan almadan hemen önce terbiyesi hazırlanır.

Bunun için, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynatılır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!