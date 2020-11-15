MasterChef Junior için geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek MasterChef Junior yarışması ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...



MasterChef Junior başvuru şartları neler?

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir. MasterChef Junior yarışmasıyla ilgili henüz daha detaylı bilgiler açıklanmadı fakat başvuruda sorulacak sorular açıklandı. İşte MasterChef Junior başvuru soruları!

MasterChef Çocuklar başvuruda gerekli olan bilgiler neler?

MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına ''Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.

TELEVİZYON BİLGİSİ ( ÇOCUK İÇİN DOLDURULACAK )

Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz?

Hiç televizyon programlarında, filmlerde, internet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı?

Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı?

Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz?

Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?'' soruları sorulmaktadır.