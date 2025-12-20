Habertürk
Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kimler elendi?

        MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı?

        MasterChef Türkiye All Star'da 2 eleme birden! 20 Aralık Cumartesi günü MasterChef'e tam iki yarışmacı veda edecek. Yarışmacılar arasında eleme düellosunda nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Bu kapsamda, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:41
        1

        MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da ikili eleme gecelerinden biri yaşanıyor. 20 Aralık Cumartesi akşamı çeşitli yemekler ile iki yarışmacı veda ediyor. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda eleme potasında yer alıyor.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        5

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Dilara bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

