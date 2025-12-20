MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da ikili eleme gecelerinden biri yaşanıyor. 20 Aralık Cumartesi akşamı çeşitli yemekler ile iki yarışmacı veda ediyor. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kim gitti, elenen isim açıklandı mı? Detaylar haberimizde…