MasterChef Türkiye'de altın ceket heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 10 Ocak Cumartesi akşamı gündeme geldi. En güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan üçüncü ceketin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 10 Ocak Cumartesi MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…