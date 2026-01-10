Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 10 Ocak 2026 Cumartesi MasterChef altın ceketi kim aldı? MasterChef 3. altın ceketin sahibi belli oluyor!

        MasterChef altın ceketi kim kazandı? 10 Ocak 2026 MasterChef kim kazandı?

        "MasterChef altın ceket kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. 10 Ocak Cumartesi akşamı kalan yarışmanın 3. altın ceketi sahibini buluyor. Bu kapsamda, yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 10 Ocak Cumartesi MasterChef altın ceketi kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…

        Giriş: 10.01.2026 - 18:45 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:19
        1

        MasterChef Türkiye'de altın ceket heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 10 Ocak Cumartesi akşamı gündeme geldi. En güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan üçüncü ceketin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 10 Ocak Cumartesi MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin 3. sahibi Kıvanç oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en başarılı tabağı yapan Sergen 2. altın ceketin sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?

        MasterChef'te Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.

        İşte MasterChef' veda eden yarışmacılar:

        Sezer

        Hakan

        Özkan

        Erim

        Tolga

        Beyza

        Alican

        Eren

