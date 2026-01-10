MasterChef altın ceketi kim kazandı? 10 Ocak 2026 MasterChef kim kazandı?
"MasterChef altın ceket kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. 10 Ocak Cumartesi akşamı kalan yarışmanın 3. altın ceketi sahibini buluyor. Bu kapsamda, yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 10 Ocak Cumartesi MasterChef altın ceketi kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin 3. sahibi Kıvanç oldu.
MASTERCHEF'TE ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en başarılı tabağı yapan Sergen 2. altın ceketin sahibi oldu.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.
İşte MasterChef' veda eden yarışmacılar:
Sezer
Hakan
Özkan
Erim
Tolga
Beyza
Alican
Eren