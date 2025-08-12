Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile devam ediyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için ilk kez karşı karşıya geliyor. Günün konsepti dünya mutfağından yemekler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacağı gecede, aynı zamanda ilk ve ikinci eleme adayı belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 12 Ağustos Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 20:12 Güncelleme: 12.08.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Merve kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Sercan oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Merve (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Ayla

        Çağlar

        İhsan

        6

        Kırmızı Takım:

        Sercan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Furkan

        Gizem

        Özkan

        Sezer

        Eylül

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        5 ilde orman yangını
        5 ilde orman yangını
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti