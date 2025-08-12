MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile devam ediyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için ilk kez karşı karşıya geliyor. Günün konsepti dünya mutfağından yemekler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacağı gecede, aynı zamanda ilk ve ikinci eleme adayı belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 12 Ağustos Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Merve kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Sercan oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Merve (Takım Kaptanı)
Çağatay
Onur
Ayten
Hilal
Ayla
Çağlar
İhsan
Kırmızı Takım:
Sercan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Furkan
Gizem
Özkan
Sezer
Eylül