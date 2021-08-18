MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 13. isim belli oldu. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamı gerçekleştirilen oyunda kazanarak ana kadroya geçen isim Eren oldu. Bu akşam yarışmacılar kazandibi tatlısı yaptı. Tatlıyı en iyi yapan 6 kişi olarak; Rabia, Necdet, Mert, Atakan, Suzan, Nergis yaratıcılık turuna çıktı.

Yarışmacılar işkembe ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Rabia ile Mert son ikiye kalan isimler oldu. Mert ana kadroya giren isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 13 yarışmacı açıklandı. Diğer 2 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert