MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 15. isim belli oldu. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu ve şimdiye dek kadroya girenler kimler?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef'in 3. grubunda Tahsin, Eren, Mert ve Safanur ana kadroya kaldı. Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yaratıcılık oyununda en iyi yemeği Emre yaptı ve 15. yarışmacı seçildi.



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer 1 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert

* Safanur

* Emre