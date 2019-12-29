MasterChef kim birinci oldu, kim kazandı soruları artık yanıt buldu. 19 yarışmacı arasından başarılı çıkıp finale kalan Alican ve Cemre 3 etapta kıyasıya yarıştı. MasterChef Türkiye finalistleri Alican ile Cemre'nin canlı yayında yaptığı imza tabaklarını tadan şefler yorumlarını yaptılar. Ve şampiyon belli oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI 2019 (ALİCAN MI, CEMRE Mİ)

MasterChef birincisi, Alican ve Cemre'ue jürinin vereceği oylar sonunda belli oldu. MasterChef birincisi 100 bin liralık ödülün sahibi oldu. Şampiyon az sonra açıklanacak.

Final puanlaması

1. oyun Uluslararası Mutfak Menüsünde Alican 22 Cemre ise 21 puan aldı,

2. oyun Türk Mutfağı Menüsünde Cemre 43 puana yükselirken Alican 42 puan aldı.

3. oyun puanlamaları ise birazdan açıklanacak.

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye’ye İstanbul’dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef’e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye’nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.

Not: Masterchef Türkiye birincisi kim kazandı sorusunun cevabı az sonra belli olacak.