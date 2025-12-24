Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 24 Aralık 2025 Çarşamba MasterChef altın önlüğün sahibi kim oldu, önlüğü kim aldı?

        MasterChef önlüğü kim aldı? 24 Aralık 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef Türkiye, All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile altın önlükler sahibini buluyor. 24 Aralık akşamı "cağ kebabı" teması ile mavi ve kırmızı takım altın önlük yarışının ilk aşamasında kıyasıya mücadele veriyor. Bu kapsamda, takımlar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı? 24 Aralık 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

        Giriş: 24.12.2025 - 18:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:52
        1

        MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef Türkiye 24 Aralık akşamı cağ kebabı teması ile gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan takımın yarışmacılarından bir kişi altın önlüğün sahibi sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 24 Aralık Çarşamba MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Altın önlüğü kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

