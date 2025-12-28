MasterChef Türkiye'de altın kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 28 Aralık Pazar akşamı gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan son iki önlükten birinin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Aralık Pazar MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…