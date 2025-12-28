Habertürk
        "MasterChef altın önlüğü kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. 28 Aralık Pazar akşamı kalan son 2 altın önlükten biri sahibini buluyor. Bu kapsamda, yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 28 Aralık 2025 MasterChef altın önlüğü kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…

        Giriş: 28.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:44
        1

        MasterChef Türkiye'de altın kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 28 Aralık Pazar akşamı gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan son iki önlükten birinin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Aralık Pazar MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF 7. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Altın önlük oyununu kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?

        MasterChef'te şimdiye kadar Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen ve Hasan altın önlüğü kazandı.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

