MasterChef altın önlüğü kim kazandı? 28 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?
"MasterChef altın önlüğü kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. 28 Aralık Pazar akşamı kalan son 2 altın önlükten biri sahibini buluyor. Bu kapsamda, yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 28 Aralık 2025 MasterChef altın önlüğü kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…
MasterChef Türkiye'de altın kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 28 Aralık Pazar akşamı gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan son iki önlükten birinin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Aralık Pazar MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…
MASTERCHEF 7. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
Altın önlük oyununu kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te şimdiye kadar Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen ve Hasan altın önlüğü kazandı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Çağatay (Takım Kaptanı)
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.