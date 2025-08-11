Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? MasterChef kaptan kim oldu? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 11.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 11.08.2025 - 21:49
        MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli olduğunda haberimize eklenecektir.