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MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef Türkiye son bölüm

MasterChef Türkiye yeni bölümde Masterclass heyecanı yaşandı. Somer Şefin domates, biber salçasının inceliklerine değindiği, turşunun nasıl kurulması gerektiğini anlatacağı Masterclass'ta yarışmacılar her zamanki gibi kıran kırana bir mücadele verdi. MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef kim kazandı

27 Ağustos Perşembe günü MasterChef 2020'de ikinci masterclass heyecanı yaşandı. Somer Şef mevsime de uyan bir menü ile yarışmacılara eğitim verdi. Somer Şef domates salçası, biber salçası, turşu yapımına dair incelikleri stüdyoda detaylı olarak anlattıktan sonra yarışmacılar verilen süre zarfında Somer Şefin verdiği direktifler doğrultusunda en iyi lezzeti yakalamaya çalıştı. Domates salçası nasıl yapılır? Biber salçası nasıl yapılır? Turşu sirke ile mi limon ile mi kurulur? MasterChef'in ikinci Masterclass'ında ödül ne oldu, kim kazandı? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF 2020'DE İKİNCİ MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde dün akşam bir kez daha MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef dün akşam yarışmacıları MasterClass’ta oldukça incelikli eğitimler verdi. Domates salçası, biber salçası ve turşu yapımına dair birçok mevsimlik ürünün eğitimini veren Somer Şef, daha sonra yarışmacıları ödül oyununda sınadı. MasterClass eğitimlerini en iyi şekilde alan yarışmacılar, MasterClass ödül oyununda karşı karşıya geldi ve en iyi domates çorbasını yapmaya çalıştı. Şefler tek tek yarışmacıların tabaklarını gezdi ve en iyi lezzeti ortaya koyan yarışmacılar belirlendi.

Şefler bir sonraki tura geçecek olan 6 ismi belirledi. En iyi domates çorbasını yapan isimler, Esra, Sefa, Ayyüce, Celal, Uğur ve Tanya oldu. Somer Şef daha sonra yarışmacılara bir sonraki turda ne yapacaklarını anlattı. Yarışmacılar tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umamiyi kullanarak 5 farklı lezzetle en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı.

6 yarışmacı en iyi tabakları yapabilmek için ödül oyununda son ana kadar mücadele verdi. Yemeklerini tamamlayan yarışmacılar arasında 1 kişi dün akşam MasterClass ödülünü kazanan taraf oldu. MasterChef’te dün akşam MasterClass ödülünü kazanan isim Ayyüce oldu.

27 AĞUSTOS MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

MasterChef’te dün akşam yarışmacılar MasterClass eğitimi aldı ve daha sonra ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Somer Şef, MasterClass ödül oyunu öncesi kazanan kişinin nasıl bir ödül alacağını açıkladı. Dün akşam MasterClass ödül oyununu kazanan kişi Vestel’in 7 farklı yemek yapabilen yemek makinesinin sahibi oldu.

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