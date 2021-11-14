MasterChef'te yapılan pani puri isimli atıştırmalığın yapılışı yarşmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte bol malzemeli pani purinin yapılışı
PANİ PURİ MALZEMELERİ
Hamuru
İrmik
Soda
Un
Tuz
Hamur Kabartma Tozu
Patatesli iç dolgusu için
Patates
Haşlanmış Nohut
Pul biber
Kimyon
Tuz
Üzerine kimyonla kavrulmuş nohut taneleri
Ispanaklı iç dogu malzemeleri
Ispanak
Soğan
Tuz
Zeytinyağı
Siyah sarımsak
Gram masala
Üzerine yoğurt ve kimyon
Balkabaklı iç dolgu malzemeleri
Balkabağı
Havuç
Tane kişniş
Renkli tane biberler
Yer fıstığı
Peanut satay sos
Üzerine Safran
Patlıcanlı iç dolgu malzemeleri
Kırmızı kapya biber
Patlıcan
Madras köri sos
Sriracha
Üzerine Kırmızı soğan
Suyunu hazırlamak için
Taze kişniş
Taze nane
Taze zencefil
Yeşil cin biber
Kimyon
Kaya tuzu
Garam Masala
Demirhindi
PANİ PURİ NASIL YAPILIR?
HAMURU İÇİN;
Bir şişe sodayı buzluğa koyup donma kıvamına gelene kadar bekletelim.
irmik, un, tuzu bir kapta karıştırıp sodayı ekledikten sonra yopuralım. Yoğuduktan sonra dinlendireim.
İrmik hamurunu çok ince şekilde açıp uvucumuzda yuvarlak şekil verelim. Fincan boyutunda olsun. Hamurları kızgın yağa atalım ve kızatalım.
PATATES DOLGUSU İÇİN;
Patatesleri ve nohutları haşlayıp püre haline getirelim, baharatlarla zenginleştirelim.
ISPANAK DOLGUSU İÇİN;
Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekleyelim.
BALKABAĞI DOLGUSU;
Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getirelim. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp ekleyelim, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ekleyelim.
PATLICAN DOLGUSU İÇİN;
Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanı közleyelim. Közledikten sonra biberleri ve patlıcanları soyalım. İçine sriracha ve madras köri sos ekleyelim.
SUYU İÇİN;
Demirhindileri sıcak suda bekletelim.
Ardından tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı parçalayıp karıştıralım.
Son olarak içine su ekleyip karıştırmaya devam edelim.
TABAKLAMA İÇİN;
Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açalım ve içlerine hazırladığımız dolgulardak koyalım. Üzerini süsleyelimç
YORUMLAR