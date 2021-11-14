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MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri neler? İşte Somer Şef'in pani puri tarifi

Popüler yarışma MasterChef'te 14 Kasım Pazar akşamı yapılan Pani Puri internette araştırılmaya başladı. Somer Şef'in tarifi olduğu bilinen pani purinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Puri nasıl yapılır? İşte Pani Puri malzemeleri ve yapılışı

MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri neler? İşte Somer Şef'in pani puri tarifi

MasterChef'te yapılan pani puri isimli atıştırmalığın yapılışı yarşmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte bol malzemeli pani purinin yapılışı

PANİ PURİ MALZEMELERİ

Hamuru

İrmik

Soda

Un

Tuz

Hamur Kabartma Tozu

Patatesli iç dolgusu için

Patates

Haşlanmış Nohut

Pul biber

Kimyon

Tuz

Üzerine kimyonla kavrulmuş nohut taneleri

Ispanaklı iç dogu malzemeleri

Ispanak

Soğan

Tuz

Zeytinyağı

Siyah sarımsak

Gram masala

Üzerine yoğurt ve kimyon

Balkabaklı iç dolgu malzemeleri

Balkabağı

Havuç

Tane kişniş

Renkli tane biberler

Yer fıstığı

Peanut satay sos

Üzerine Safran

Patlıcanlı iç dolgu malzemeleri

Kırmızı kapya biber

Patlıcan

Madras köri sos

Sriracha

Üzerine Kırmızı soğan

Suyunu hazırlamak için

Taze kişniş

Taze nane

Taze zencefil

Yeşil cin biber

Kimyon

Kaya tuzu

Garam Masala

Demirhindi

PANİ PURİ NASIL YAPILIR?

HAMURU İÇİN;

Bir şişe sodayı buzluğa koyup donma kıvamına gelene kadar bekletelim.

irmik, un, tuzu bir kapta karıştırıp sodayı ekledikten sonra yopuralım. Yoğuduktan sonra dinlendireim.

İrmik hamurunu çok ince şekilde açıp uvucumuzda yuvarlak şekil verelim. Fincan boyutunda olsun. Hamurları kızgın yağa atalım ve kızatalım.

PATATES DOLGUSU İÇİN;

Patatesleri ve nohutları haşlayıp püre haline getirelim, baharatlarla zenginleştirelim.

ISPANAK DOLGUSU İÇİN;

Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekleyelim.

BALKABAĞI DOLGUSU;

Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getirelim. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp ekleyelim, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ekleyelim.

PATLICAN DOLGUSU İÇİN;

Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanı közleyelim. Közledikten sonra biberleri ve patlıcanları soyalım. İçine sriracha ve madras köri sos ekleyelim.

SUYU İÇİN;

Demirhindileri sıcak suda bekletelim.

Ardından tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı parçalayıp karıştıralım.

Son olarak içine su ekleyip karıştırmaya devam edelim.

TABAKLAMA İÇİN;

Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açalım ve içlerine hazırladığımız dolgulardak koyalım. Üzerini süsleyelimç

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