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TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması her bölüm başka bir tarifle dikkat çekiyor. Son bölümde şef adayları en güzel perde pilavı için yarıştı. Peki, enfes bir lezzet olan perde pilavı tarifi nedir, perde pilavı nasıl yapılır, perde pilavı malzemeleri nelerdir? İşte, tarifi ve malzemeleri...

PERDE PİLAVI TARİFİ

Perde Pilavının iç pilavı için:

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 g çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber, tuz

Perde Pilavının Hamuru için

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Aldığı kadar un

PERDE PİLAVI YAPIMI

Önce tavukları haşlayın. Tavuk suyunu pilav için kullanabilirsiniz.

Margarini eritin ve yıkayıp suyunu iyice süzdüğünün pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun.

Haşladığımız tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin.

Yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın.

Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın.

Didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.

Hamurun yapımı için:

Tüm malzemeleri karıştırarak hamur haline getirin.

Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın.

Büyük olanı açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin.

İçine pilavı boşaltın.

Hamurun küçük parçasını da açarak pilavın üzerine kapatın.

200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin.

Ters çevirip servis yapın.