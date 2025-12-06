MasterChef Türkiye de final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale kalan Sezer ile Özkan, MasterChef te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı veriyor. Gecenin sonunda sadece biri MasterChef şampiyonu ve büyük ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda, MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu? soruları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...MASTERCHEF TE SON FİNALİST KİM OLDU? MasterChef te ikinci finalist Sezer oldu. MASTERCHEF TE İLK FİNALİST KİM OLDU? Masterchef te ilk finalist Özkan oldu. MASTERCHEF TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER? Çağatay Sezer Özkan HakanMASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE? Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU? Açıklandığında haberimize eklenecektir.