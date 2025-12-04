Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa MasterChef Serhat'tan haraç ve kurşunlama olayına yalanlama | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        MasterChef Serhat'tan haraç ve kurşunlama olayına yalanlama!

        İstanbul'da, bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgercinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı haberine, MasterChef Serhat Doğramacı'dan yalanlama geldi. Doğramacı, "Yaşanan olaylarla benim ya da markamın bir ilgisi yoktur. Beylikdüzü şubemizin otopark kısmında birçok markayı etkileyen bir hadise yaşanmıştır. Onu da zaten ekipler araştırıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        MasterChef Serhat'tan haraç ve kurşunlamaya yalanlama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.

        ÜÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

        İHA'daki habere göre hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

        MASTERCHEF SERHAT'TAN YALANLAMA

        MasterChef Serhat Doğramacı'dan, haraç istendiği ve iş yerlerinin kurşunlandığı iddiasına yalanlama geldi.

        "ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

        Doğramacı yaptığı açıklamada, "Sosyal medyaya çıkan haberler asılsızdır. Ben açıkçası olay bizi ilgilendirmediği için bir paylaşımda bulunmadım ama asılsız sosyal medya haberleri bunu şişirerek büyük bir olay haline getirdiler.

        "TELEFON ALMADIM, TEHDİT EDİLMEDİM"

        Ben yabancı bir telefon almadım, aranmadım. Tehdit edilmedim. Yaşanan olaylarla benim ya da markamın bir ilgisi yoktur. Beylikdüzü şubemizin otopark kısmında birçok markayı etkileyen bir hadise yaşanmıştır. Onu da zaten ekipler araştırıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin