MasterChef Serhat'tan haraç ve kurşunlama olayına yalanlama!

İstanbul'da olay, önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.

ÜÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

İHA'daki habere göre hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

MASTERCHEF SERHAT'TAN YALANLAMA

MasterChef Serhat Doğramacı'dan, haraç istendiği ve iş yerlerinin kurşunlandığı iddiasına yalanlama geldi.

"ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

Doğramacı yaptığı açıklamada, "Sosyal medyaya çıkan haberler asılsızdır. Ben açıkçası olay bizi ilgilendirmediği için bir paylaşımda bulunmadım ama asılsız sosyal medya haberleri bunu şişirerek büyük bir olay haline getirdiler.

"TELEFON ALMADIM, TEHDİT EDİLMEDİM"

Ben yabancı bir telefon almadım, aranmadım. Tehdit edilmedim. Yaşanan olaylarla benim ya da markamın bir ilgisi yoktur. Beylikdüzü şubemizin otopark kısmında birçok markayı etkileyen bir hadise yaşanmıştır. Onu da zaten ekipler araştırıyor" dedi.