MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. 20 Ağustos Cumartesi akşamı yapılan yarışma ile 18. önlüğü alarak ana kadroya giren isim Serpilay Salkım oldu. Serpilay Salkım'ın başarısının ardından "MasterChef Serpilay kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte MasterChef Serpilay Salkım hayatı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve gastronomi bölümü mezunudur. Serpilay Salkım aslen İzmir'de doğup büyümüştür ancak aslen Konyalı'dır. Kendi işletmesine sahip olan yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor.