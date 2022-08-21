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Haberler Televizyon MasterChef Serpilay kaç yaşında ve nereli? MasterChef Serpilay Salkım kimdir?
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MasterChef Serpilay kaç yaşında ve nereli? Serpilay Salkım kimdir?

MasterChef Serpilay Salkım'ın hayatı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren son isim olma hakkını kazanan Serpilay Salkım'ın yaşı merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri "MasterChef Serpilay kimdir?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef Serpilay hakkında merak edilenler haberimizde...

MasterChef Serpilay kaç yaşında ve nereli? MasterChef Serpilay Salkım kimdir?

MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. 20 Ağustos Cumartesi akşamı yapılan yarışma ile 18. önlüğü alarak ana kadroya giren isim Serpilay Salkım oldu. Serpilay Salkım'ın başarısının ardından "MasterChef Serpilay kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte MasterChef Serpilay Salkım hayatı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve gastronomi bölümü mezunudur. Serpilay Salkım aslen İzmir'de doğup büyümüştür ancak aslen Konyalı'dır. Kendi işletmesine sahip olan yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor.

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