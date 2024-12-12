Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef takım oyununu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe MasterChef sezonun son takım oyunu kazananı açıklandı mı?

        MasterChef'te sezonun son takım oyununu kim kazandı?

        MasterChef yarışmacıları 12 Aralık Perşembe akşamı; dört ülkeden dört menü ile çeşitli lezzetler yaratıyor. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri galibiyetin sahibi oldu. Peki, 12 Aralık Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 12 Aralık Perşembe günü MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de sezonun son takım oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak son kez mücadele ederken farklı ülkelerin lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

        2

        MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te sezonun son takım oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Portekiz mutağı'na özgü yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucu Şirin oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.

        Mavi Takım

        Kerem (Takum Kaptanı)

        Onur

        Erim

        Alper

        7

        Kırmızı Takım

        Semih (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Şirin

        Eda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?