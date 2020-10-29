MasterChef Türkiye'de bu hafta Kırmızı takımın kaptanı olan Tanya Kilitkayalı 26 yaşındadır. Peki, MasterChef Türkiye'de yemek bilgisi ve sempatik tavırlarıyla sevilen bir yarışmacı olan MasterChef Tanya nerelidir? Tanya Kılıçkayalı kimdir?

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan kilitkayalı Kuzey Kıbrıslı'dır. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü otellerde stajyerlik yapmış olan Tanya Kilitkayalı 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.