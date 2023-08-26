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        Haberler Televizyon MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı olan yarışmacı, isim kim oldu?

        MasterChef'te heyecan dorukta! 7. eleme adayı kim olacak?

        MasterChef All Star'da bu akşam yarışmacıları zorlu bir rekabet bekliyor. Şu ana kadar; Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış ve Eray eleme potasına girdi. Yeni bölümden sonra elenme riskiyle karşı karşıya kalacak bir isim daha potaya girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 18:48 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:48
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        1

        MasterChef'te rekabet ve heyecan sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ödül oyunu yarışı vardı. Şefler bu kez 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için zorluk etaplardan geçti. Şeflerden bir kişi evine büyük ödülü alarak döndü. İşte, MasterChef'te yaşananlar...

        2

        25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya oldu.

        3

        24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık mavi takımın oldu.

        4

        24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra oldu.

        5

        24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Gecenin eleme adayları Barış ve Eray oldu.

        6

        MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.

        7

        MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

        Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra

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