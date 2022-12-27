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MasterChef'te finale geri sayım! MasterChef 27 Aralık ikinci şef ceketini kazanan isim...

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 27 Aralık Salı günü 169. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde yarışmacılar ikinci şef ceketini almak için kıyasıya mücadele edecek. Finale adım adım yaklaşılırken MasterChef yeni bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Masterchef'te finale geri sayım! Masterchef 27 Aralık ikinci ceketi kim giydi, ikinci finalist kim oldu ve kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'de Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ilk ceket için dün akşam yarıştılar. MasterChef'te ilk finalist belli olurken 27 Aralık'ta ise ikinci finalist için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Bu akşam MasterChef'te şef Ebru Baybara Demir özel konuk olarak yer alıyor. İşte MasterChef'te ceketi giyen ikinci isim...
  • Masterchef'te finale geri sayım! Masterchef 27 Aralık ikinci ceketi kim giydi, ikinci finalist kim oldu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

    MasterChef'te 27 Aralık Salı günü Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ikinci ceket için yarışacak. İkinci ceketin sahibi ise henüz açıklanmadı. 
  • Masterchef'te finale geri sayım! Masterchef 27 Aralık ikinci ceketi kim giydi, ikinci finalist kim oldu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

    Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu. İlk turda ise son 5'teki yarışmacıların, MasterChef'e kabul edildikleri ilk tabakları yeniden yorumlayarak yapmalarını istedi. Ardından şeflerin değerledirmesi sonrasında oylar verildi.

    Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı. Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı.  MasterChef'in ilk finalisti böylelikle 50 puanla Metin oldu.
  • Masterchef'te finale geri sayım! Masterchef 27 Aralık ikinci ceketi kim giydi, ikinci finalist kim oldu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    25 Aralık Pazar günü eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele etti. Elenen isim Tolga oldu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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