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MasterChef'te yapıldı, dikkatleri üzerine çekti! İşte Kirde ekmeğinin tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanne ve Mehmet Yalçınkaya’nın olduğu MasterChef adlı yemek yarışmasında geçtiğimiz gün Osmanlı’da yapılan geleneksel Kirde ekmeği yapıldı. Günümüzde bazlama olarak bilinen Kirde ekmeğinin tarifini sizler için derledik.

MasterChef'te yapıldı, dikkatleri üzerine çekti! İşte Kirde ekmeğinin tarifi...
HABERTURK.COM

TV8 ekranlarında her sene yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sene All Star konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada geçtiğimiz akşam yapılan Kirde ekmeği ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sizler için geleneksel Kirde ekmeğinin tarifini derledik.

MALZEMELER

  • 3-4 su bardağı un
  • 1/2 (yarım) paket yaş maya veya 1,5 tatlı kaşığı instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 2 su bardağı kadar ılık su

KİRDE EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

  • Kirde ekmeğinin yapımına mayayı şeker ile karıştırırarak başlayın.
  • Sonrasında hazırlanan maya karışımı una eklenir. Tuz eklenir.
  • Yavaş yavaş ılık su da eklenerek yoğurmaya başlanır.
  • Kıvamı tutturana kadar yoğurduktan sonra üzeri temiz bir bezle örtülerek ılık bir yerde mayalanmaya bırakılır.
  • Hamur 2 kat kabarmalıdır.
  • Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparılır.
  • Sofra bezinin üzerinde hafif unlanarak oklava veya merdane ile açılır.
  • Yarım cm den biraz kalın olması gerekmektedir.
  • Açılan bazlama hafif kızmış yağsız tavaya alınır. Altı iyice pişmeden 1-2 dk. sonra hemen çevrilir. Aynı şekilde 1-2 dk. sonra tekrar çevrilir.
  • Her iki tarafı da kabarıp kızaran bazlamalar ocaktan alınır.
  • Yumuşacık sıcak ekmekleri, isterseniz arasına tereyağı, peynir koyarak tüketebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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