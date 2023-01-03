TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te finale bir adım daha yaklaşıldı. Son 4 kişinin kaldığı yarışmada, yarı finale yükselen ilk yarışmacı bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "3 Ocak MasterChef kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu, son 3 kim kaldı?" İşte 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...