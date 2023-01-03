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MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak MasterChef kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Büyük final öncesi son 4 kalan Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç ilk yarı finalist olmak için ter dökecek. MasterChef'te yarı finale giden yolda yarışmacılar son 3 kalmak için 3 etaplı bir oyun oynayacak. İlk etabın konsepti ikonik yemekler olurken, 2. etapta şefler, yarışmacılardan salça çeşitlerinden yaratıcı yemekler yapmasını isteyecek. İşte 3 Ocak 2023 MasterChef ilk yarı finalist...

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  • MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te finale bir adım daha yaklaşıldı. Son 4 kişinin kaldığı yarışmada, yarı finale yükselen ilk yarışmacı bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "3 Ocak MasterChef kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu, son 3 kim kaldı?" İşte 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu?

    MASTERCHEF İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef'te ilk yarı finalist 3 etablı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli olacak. Son 3'e adına yazdıran yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu?

    MASTERCHEF SON CEKETİ KİM ALDI?

    MasterChef Türkiye'de bugün Kıvanç ve Burak son ceket için mücadele etti. Saat 20.00'da başlayan yeni bölümde ikilinin Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak'ın tarifini uyguladı. En iyi tabağı ortaya çıkararak son ceketi alan isim Kıvanç oldu.
  • MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu?

    MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

    MasterChef yarışmasının ceket savaşlarının ilk galibi Metin olmuştu.
  • MasterChef'te yarı final heyecanı! 3 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı, ilk yarı finalist kim oldu?

    ÜÇÜNCÜ CEKET SAHİBİNE GİTTİ

    MasterChef yarışmasında Metin ve Ayaz'ın ceket sahibi olmasından sonra üçüncü ceketi Görkem almıştı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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