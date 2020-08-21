MasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? Masterclass ödülü kimin oldu? Soruları merak ediliyor. MasterChef yarışma programında şefler, yarışmacılara mutfağa dair önemli hususlarda eğitim veriyor. Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacıların kendini geliştirmesi gereken alanlara dair önemli bilgiler paylaşarak ve uygulamalı göstererek onlara artılar katıyor. Günün sonunda ise en başarılı işi çıkaran yarışmacı ödüllendiriliyor!

MASTERCHEF 2020'NİN İLK MASTERCLASS'INDA MEHMET ŞEF NE ANLATTI?

MasterChef 2020'nin 20 Ağustos tarihli 31. bölümünde ilk Masterclass heyecanı ekranlara geldi ve Mehmet Şef yarışmacılara kesme/doğrama/parçalama tekniklerini anlattı. Dün akşamki yeni bölümde kuzu eti ile stüdyoya girecek Mehmet Şef et ve sebze kesmenin püf noktalarını yarışmacılar ile paylaşacak ve onlara bu konuda eğitim verdi.

MASTERCHEF 2020'NİN İLK MASTERCLASS'INI KAZANAN İSİM KİM OLACAK?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Yeni sezonda yeni yarışmacılarla birlikte ilk kez MasterClass eğitimi yapıldı. 2 ayrı etaptan oluşan MasterClass eğitimini veren Mehmet Şef, yarışmacılara oldukça fazla teknik gösterdi. İlk etapta yarışmacılara sebze kesme ve doğrama tekniklerini gösteren Mehmet Şef daha sonra ise 2. etap olan et kesme tekniğine geçti. Bu iki etapta en başarılı teknikleri uygulayarak şeflerden tam not alan 4 yarışmacı Uğur, Serhat, Barbaros ve Berk oldu. Bu 4 yarışmacı son etapta birbirleriyle karşılaştı.

Mehmet Şef 4 yarışmacıdan öğrettiği tekniklerle ilgili yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi ve yarışmacılara sürelerini verdi. Öğrendiği tekniklerle en iyi ve en lezzetli tabağı yapan yarışmacı Serhat oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?

Mehmet Şef, MasterClass oyununu kazanan ve en iyi tabağı ortaya koyan yarışmacıya nasıl bir ödül verileceğini açıkladı. 4 yarışmacı arasında en lezzetli yemeği yapan isim, şefler tarafından yeni bir bıçak takım setiyle ödüllendirilecekti. Bu bıçak takım setinde kazanan yarışmacının üzerinde ismi olacağını da Mehmet Şef ayrıca ekledi.