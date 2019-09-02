TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu isimler arasında Suna Aydın da yer aldı.

Yarışmayı takip eden milyonlarca kişi MasterChef Suna Aydın ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Ağustos ayından bu yana TV8 ekranlarında izlenen MasterChef yarışmasında Suna Aydın iddialı isimler arasında yer almakta.

SUNA AYDIN KİMDİR?

32 yaşında olan Suna Aydın'ın kendine ait bir restoranı var. İşletmesinde aktif olarak çalışan ve sık sık mutfağa giren Suna kendine çok güveniyor. İlk turda buharda somon yapan Suna Aydın, gerekli sosları yerleştiremese de 2'ye 1 oranla ikinci tura geçti. İkinci turda da yarım saat içinde köfte piyaz yapan Suna, rakipleri Mustafa ve Sema’yı da eleyerek son 14 yarışmacı arasına adını yazdırdı.