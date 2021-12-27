Somer Şef tarafından hazırlanan Kilis Pie isimli imza yemeğine, en yakın tabağı yapan ve en yüksek puanı alan ilk 2 isim yarışmaya en az 1 hafta daha devam etmeye hak kazanacakken en düşük puanı alan yarışmacı ise MasterChef'e veda eden isim olacak. Hasan en iyi tabağı yaparak 43 puanla geceyi birinci tamamladı. Burcu ise 32 puan alarak ikinci oldu. Mert ise 30 puan alarak yarışmaya veda eden isim oldu.