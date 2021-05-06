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Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 11. son bölüm

Masumiyet dizisi 11. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yer aldığı Masumiyet dizisinin son bölümünde; Hale, İsmail'i köşeye sıkıştırır. Son bölümde İsmail tutuklanır. Tüm hesaplar değişir. Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 11. son bölüm...

Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 11. son bölüm

Masumiyet 11. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Hale’nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 11. son bölüm

MASUMİYET 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMİYET 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

İsmail’in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut’un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir.

Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail’in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir.

İsmail’in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

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