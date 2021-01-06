Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından Uyarlanan Masumlar Apartmanı 16. bölüm geçen hafta ekrana gelmişti. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle

Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle

Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta tekrar bölümüyle ekrana gelmişti. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı izle

MASUMLAR APARTMANI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Ocak Reyting sonuçları AÇIKLANDI... Dizi reyting sonuçlarında kim birinci? Salı reytingleri
TELEVİZYON5 Ocak reyting sonuçları açıklandı
Savaşçı ne zaman, hangi kanalda başlıyor? - Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler?
TELEVİZYONSavaşçı ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı fragman izle
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı'ndan yeni fragman!
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda? - Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm tarihi...
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadroları - Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
TELEVİZYONSurvivor 2021 yarışmacıları kimler?
Baraj 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Baraj 21. son bölüm
TELEVİZYONBaraj 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Adını Feriha Koydum ekrana geri dönüyor!
TELEVİZYONAdını Feriha Koydum ekrana geri dönüyor!
TRT1 yayın akışı: Bu akşam Masumlar Apartmanı yayınlanacak mı?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı bu akşam var mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO bu hafta var mı?
TELEVİZYONEDHO bu hafta var mı?
Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam neden yok? - Hekimoğlu 32. bölüm yok mu, ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONHekimoğlu yeni bölüm bu akşam neden yok?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X