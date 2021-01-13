Masumlar Apartmanı 17. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 17. bölümde; Han ve İnci ailelerine evlendiklerini açıklıyor. Ancak ne İncinin dedesi ne de Han'ın ablası Safiye bu durumu kabul edebiliyor. İşte Masumlar Apartmanı 17. son bölüm özeti...

MASUMLAR APARTMANI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer.

Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.