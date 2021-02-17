Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır.

Bir yandan Han’ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan’ın künyesini bulması, bir yandan da Naci’ye olanlar İnci’yi allak bullak etmiştir Han ise İnci’yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir.

Bu durum, İnci’nin şüphelerini iyice artırır. Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...