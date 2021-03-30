Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Her Salı yeni bölümleri ile diziseverleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü bu akşam TRT1 yayın akışında yer almıyor. İlk etapta her hafta olduğu gibi bu akşam da saat 20.00'da yeni bölümü yayınlanması beklenen dizi yayın akışından çıkarıldı. Peki Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK? MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisi Türkiye Letonya maçı yayını nedeniyle bu akşam yok. Dizinin gelecek hafta 6 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.

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