Çifte cinayet suçlamasından beraat etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMASUMMUŞ! Son dakika: Çifte cinayetle suçlanıyordu! Flaş karar
ABONE OL

Çifte cinayet suçlamasından beraat etti!

Isparta'da yaklaşık 3.5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada beraat eden Ali Aydıner (39),"Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7-8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş. Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum" dedi

MASUMMUŞ! Son dakika: Çifte cinayetle suçlanıyordu! Flaş karar
Çifte cinayet suçlamasından beraat etti!
0:00 / 0:00
DHA

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin (34) ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (24),10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü.

Ali Aydıner, 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

2 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle tutuklu sanık Ali Aydıner'in üzerine atılı suçlardan beraatına ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Korhan Taştekin.

YAKINLARI KARŞILADI

Çifte cinayet suçlamasıyla yaklaşık 2.5 yıldır Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ali Aydıner, mahkeme kararının ardından tahliye edildi. Perşembe günü saat 17.00 sıralarında cezaevinden tahliyesi gerçekleşen ve ailesiyle kucaklaşan Ali Aydıner, 32 ay aradan sonra evinde ailesiyle geceyi geçirdi. Aydıner evinde geçirdiği ilk günün ardından kapılarını açtı ve merak edilen soruları yanıtladı.

"BAŞTAN BERİ SUÇSUZUM DİYORUM"

Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı ile 10 Ağustos tarihinde birlikte olduklarını, gece yanından evlerine gitmek üzere ayrıldıklarını, besihanede herhangi bir tatsız olay yaşanmadığını anlatan Ali Aydıner, "Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7-8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş.

Zehra Çaycı.

Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum. Korhan öyle kendisine zarar verdirtecek biri değil. 'Gözünün üstünde kaşın var' deyip saldıran bir tipi var. Kaç kez hapse girdi çıktı. Benim bir suçum yokken bir televizyon programının reyting uğruna yaptığı yayınlar neticesinde tutuklandım. 32 ayım gitti" dedi.

"O GECEDEN SONRA GÖRENLER VAR"

Ali Aydıner, Korhan ve Zehra'nın hayatta oldukları yönünde iddialarını sürdürerek, şöyle konuştu: "O gece evlerine gitmek üzere benim yanımdan ayrıldılar. Sonra kayboldukları söylendi. Halbuki kayboldukları söylenen günden sonra telefon görüşmesi yaptıkları HTS kayıtlarına yansıdı. Ayrıca burada olsun, diğer semtlerde olsun, görüldükleri yönünde bilgiler aldık.

"KATİL ZANLISI OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLANDIM"

Korhan'ın ağabeyine bunu söyledim ama o hiç oralı olmadı. Ailesini bile karakola ifade vermeye gitmeye zor ikna ediyordum. Zehra'nın annesi televizyona çıkmasa hiç harekete geçmeyeceklerdi. Keziban Çaycı programa çıktı, ardından kendileri çıkmayı kabul ederek harekete geçtiler. Bana emanet edilen Korhan'ın arabasını bile saklayıp kayıp başvurusunda bulundular. Hiç işlemediğim bir suç yüzünden katil zanlısı olarak görülmeye başladım.

"NEYSE Kİ ADALET YERİNİ BULDU"

Mahallede bile herkes beni görünce tuhaf tuhaf yüzme bakıyor ve bana 'sen mi öldürdün?' diye soruyorlardı. Ben kanser hastasıyım ve 3 ayda bir Antalya'ya kontrole gitmem gerekiyordu. Allah'tan cezaevi yönetimi bu konuda hassas davrandı da fazla mağdur olmadım. Cezaevi koşullarında yiyip içip yatıyordum ancak dışarıda annem, babam ve ablam perişan oldu. Şimdi onları çok değişmiş buldum. Hepimiz perişan olduk. Neyse ki adalet yerini buldu ve her şey sona erdi."

"ÇOK MUTLUYUZ"

Oğullarının üzerine atılı suçlardan temize çıkarak beraat etmesinden oldukça mutlu olduklarını belirten Mehmet ve Alime Aydıner çiftiyle abla İlkay Kırmızıgül adalete her zaman güvendiklerini belirtti. Anne Alime Aydıner, "Ben oğlumun masum olduğunu hep söyledim. Çok şükür çıktı. Allah herkesin evladına yardım etsin diye çok dua ettim. Ben o ailelere de üzüldüm" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAHŞET! Son dakika: Çocuğunun gözü önünde boğdu!
GÜNDEMÇocuğunun gözü önünde boğdu!
FETÖ OPERASYONU | Son dakika: 33 ilde birden düğmeye basıldı: 118 gözaltı
GÜNDEM33 ilde dev FETÖ operasyonu: 118 gözaltı kararı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı
GÜNDEMAdana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu
"YAŞASIN!" Son dakika: Kelepçeli işkence cinayetinde çocuklar konuştu
GÜNDEM"Yaşasın artık babam gelmeyecek!"
DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu KAR geliyor! Meteoroloji uyardı
GÜNDEMSağanak, kar ve fırtına
İzmir'de firari hırsız, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
GÜNDEMFirari hırsız, polis aracına çarpınca yakalandı
ATM'nin kartını yutmasına sinirlendi, bankanın camını kırdı
GÜNDEMATM, kartını yutunca bankayı taşladı
Wakanda ne demek, anlamı nedir? - Wakanda Forever ne anlama geliyor?
GÜNDEMWakanda ne demek, anlamı nedir?
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? 2021 KYK personel alımı başvuru ekranı
GÜNDEM2021 KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
MÜJDE! Son dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme geliyor!
GÜNDEMSağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar