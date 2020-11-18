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Matrix Revolutions filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Matrix Revolutions oyuncuları ve karakterli kimler?

Yayınlandığı dönemde tüm dünyayı adeta kasıp kavuran Matrix serisinin 3. filmi olan Matrix Revolutions, bu akşam ekranlara geliyor. Peki başrolünü Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un paylaştığı Matrix Revolutions filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Matrix Revolutions filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Matrix Revolutions oyuncuları ve karakterli kimler?

Matrix Revolutions, The Matrix serisinin üçüncü filmidir. Film ABD'de 140 milyon, tüm dünyada ise 456 milyon $ gelir getirmiştir. Peki Matrix Revolutions filminin konusu nedir? Matrix Revolutions filmi oyuncuları ve karakterleri

MATRIX REVOLUTIONS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Neo, kaynağa giderek Mimar'ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur. Yeri kazmakta olan makineler Zion'a girer ve tam anlamıyla bir Makine - insan savaşı başlar. Artık tüm gerçeklerin farkında olan Neo, Makineler şehrine giderek bir anlaşma teklif eder. Tüm Matrix'i ele geçirmiş ve yakında Makine şehrini de yok edecek olan Smith'i öldürecek, karşılığında ise barış sağlanmış olacaktır.

MATRIX REVOLUTIONS FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

KarakterOyuncu
NeoKeanu Reeves
MorpheusLaurence Fishburne
TrinityCarrie-Anne Moss
Ajan SmithHugo Weaving
KahinMary Alice
PersephoneMonica Bellucci
SeraphCollin Chou
NiobeJada Pinkett Smith
MerovingianLambert Wilson
MimarHelmut Bakaitis
BaneIan Bliss
ZeeNona Gaye
LockHarry J. Lennix

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