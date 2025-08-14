Matt Damon'ın şnorkelli deniz keyfi

Matt Damon, İspanya'nın tatil bölgesi Ibiza'da ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Christopher Nolan'ın, Homeros'un 'Odysseia' romanını beyazperde uyarlamasında rol alan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu, çekimlere ara verilmesini fırsat bilerek tatile çıktı.

Ibiza'da yat gezisi esnasında objektiflere yansıyan Matt Damon, fit görünümüyle dikkat çekti.

Filmdeki 'Odysseus' rolü için bıraktığı sakalını kestiği görülen Matt Damon, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

19 yıllık eşi Luciana Bozan Barroso ve arkadaşlarıyla yatta görüntülenen Matt Damon, bir ara şnorkelle dalış yaptı. Ünlü oyuncu, deniz altı keşif turunun ardından tekrar yata dönüş yaptı ve güneşlenmeye geçti.

Matt Damon ile 49 yaşındaki Arjantinli eşi, evliliklerinde birbirlerinden iki haftadan fazla ayrı kalmama konusunda katı bir kurala sahip olduklarını açıklamışlardı.

Matt Damon ile Luciana Bozan Barroso tanıştıklarında, Barroso, kızı Alexia'yı tek başına büyüten bekâr bir anneydi. Çiftin birlikteliklerinde Isabella, Gia ve Stella adında üç kızları daha oldu.