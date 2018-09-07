ABD'li yetkililer Afganistan ziyaretini doğrulasa da ayrıntı vermekten kaçındılar. Mattis, Afganistan ziyareti ise ABD ve NATO askeri ilişkilerinin, aynı zamanda Devlet Başkanı Eşref Gani ile de olumlu yönde geliştirilmesini umuyor.

Mattis'in bu sürpriz ziyareti biri Amerikan servisinden 21 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör eyleminin hemen peşinden gerçekleşti.

Saldırıda bir Amerikan askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı, yaralı askerin durumunun stabil olduğu kaydedilmiş, bu yıl Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 6'ya yükseldiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da sık sık dile getirdiği Afganistan'da istikrarın sağlanması için ikili ilişkilerin düzelmesi isteklerinin Pence ziyaretinde etkili olduğu düşünülüyor.

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