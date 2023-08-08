Mauritius Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Mauritius Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Mauritius Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Mauritius Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Mauritius nerede, hangi kıtada yer alır? Hint Okyanusu üzerinde yer alan bir ana ada olmak üzere 4 adanan meydana gelen Mauritius; (Morityus) anakaraya yaklaşık 2000 kilometre uzakta yer almaktadır. 1968 yılında bağımsızlığını kazanana kadar İngiltere'nin bir sömürgesi olan Mauritius, volkanik bir yapıya sahiptir. Yarı tropikal bir iklimin hâkim olması sebebiyle, bol yağışa ve şiddetli kasırgalara sahne olan Mauritius, yeraltı kaynakları açısından ise oldukça fakirdir. Günümüzde parlamenter sistem ile yönetilen ve siyasi açıdan istikrarlı bir görüntü çizen Mauritius hangi kıtada yer almaktadır? Mauritius başkenti neresidir?

Sahip olduğu adaların yüzölçümü baz alındığından dünyanın en yoğun nüfuslarından birini ev sahipliği yapan Mauritius, farklı etnik grupları bünyesinde barındırmaktadır. Peki, Mauritius nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Mauritius para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Mauritius Nerede?

Mauritius hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Anakaranın yaklaşık 2000 kilometre açığında yer alan bir ada ülkesi olan Mauritius, dört bir taraftan Hint Okyanusu ile çevrelenmiştir. Ana ada olan Mauritius’un yanı sıra Rodrigues, Agalega ve Cargados Carajos Adaları’ndan meydana gelen bu ülke Madagaskar’ın doğusunda yer almaktadır.

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1638 yılında ilk olarak Hollanda’nın hakimiyeti altına giren Mauritius, 1715’e kadar bu statüsünü sürdürmüş; 1715 yılından ise ülke Fransa’nın egemenliği altına girmiştir. Özellikle batıya gerçekleştirilen köle taşımacılığından önemli bir üs olarak kullanılan bu ülke, 1810 yılında ise Fransa tarafından İngiltere’ye teslim edilmiştir. 1. ve 2. Dünya Savaşı esnasında halkının bir bölümü de İngiltere saflarında savaşan Mauritius’un bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1968’dir. 1967 yılında İngiltere’nin bölgeden çekilme kararının ardından bağımsız olan bu ülke, günümüzde parlamenter sisteme dayalı bir demokrasi ile yönetilmektedir.

Mauritius Başkenti

Hint Okyanusu’ndaki bir ada ülkesi olan Mauritius’un başkenti, Port Louis’tir. 1735 yılında Fransa tarafından kurulmuş olan bu şehir, ülkenin ana adası olarak kabul edilen Mauritius Adası üzerinde yer almaktadır. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan bu başkent; Hint, Afrika, Çin ve Avrupa gibi farklı medeniyetlerin kültürlerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Mauritius Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Mauritius nüfusunun 1 milyon 270 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğunun ana oda olan Mauritius Adası üzerinde yaşamakta olduğu bu nüfus’un yaklaşık %33’ise 0 ile 24 yaş arasındaki gençlerden meydana gelmektedir. %68’lik bir orana sahip olan Hint Mauritiusların en kalabalık etnik grubu oluşturduğu bu ülkede ayrıca Kreoller, Çin Mauritiusları ve Fransız Mauritius gibi farklı etnik unsurlar da yaşamaktadır.

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Dini inanç konusunda ise ülkenin hâkim inanışının Hinduizm olduğu görülmektedir. Bunun yanında nüfus içinde Hristiyanlık ve İslamiyet inançları da Mauritius toplumu içinde varlığını sürdürmektedir.

Mauritius Para Birimi

Mauritius’ta kullanılan resmi para biriminin ismi Mauritius rupisidir. İlk kez 1934 yılında basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin kodu ise MUR’dur.

Mauritius Bayrağının Anlamı

1968 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Mauritius bayrağı; kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renk kullanılarak oluşturulmuş dört eşit yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üstünde yer alan kırmızı renk ülkenin bağımsızlık mücadelesini, mavi renk adaları çevreleyen okyanusu, sarı renk bağımsızlık ateşini, son olarak yeşil renk ise ülkenin doğasını temsil etmeltedir.

Mauritius Şehirleri

Toplam da 4 adadan meydana gelen Mauritius’un öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Port Louis

Bambous

Moka

Triolet

Souillac

Mauritius Türkiye Saat Farkı

Mauritius ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Mauritius’ta kullanılan yerel saat, Türkiye’den 1 saat daha ileridedir.

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