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Maurizio Sarri'li Chelsea doludizgin! Hazard şov!

Sezona İtalyan çalıştırıcı Maurizio Sarri yönetiminde başlayan Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında oynadığı Cardiff City maçından da galibiyetle ayrıldı. Londra temsilcisi böylece 5'te 5 yaptı!

15 Eylül 2018 Cumartesi, 19:09:55 | Güncelleme:

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff City'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Cardiff oldu. Sol Bamba, Morrison'un asistinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Chelsea bu gole 37. dakikada yanıt verdi: Olivier Giroud'nun asistinde topla buluşan Eden Hazard, Chelsea adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

Hazard, 44. dakikada yeniden sahne aldı. İlk golün asistini yapan Giroud'nun pasında topu ağlarla buluşturan Belçikalı yıldız, takımını 2-1 geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı.

Deplasman ekibinin umutlarını tüketen gol, 81. dakikada günün yıldızı Hazard'dan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, penaltıdan kaydettiği golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Bu golden 3 dakika sonra Willian, Etheridge'nin koruduğu kaleye golünü bıraktı ve maçın skorunu belirledi.

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff'i 4-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti!
Londra ekibi, Premier Lig'in 6. haftasında West Ham'a konuk olacak.

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