Mauro Icardi'den, China Suarez'e: Mutlu yıllar aşkım

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, olaylı boşanma süreci devam eden Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra, Arjantinli oyuncu China Suarez ile yeni bir döneme başladı.

"Aşkım, prensesim, Chinita… Dün inanılmaz bir geceydi, ama en inanılmazı seni mutlu görmekti. Seni seven insanlarla çevrili ve hayatının bir yılını daha kutlamak. Günün, sana benim için ne kadar özel olduğunu hatırlatmadan bitmesini istemedim. Ama akşam yemeği, parti, müzik ve o kadar güzel anlar arasında, bu kelimeleri bugün, sakince yeniden yaşayabileceğimiz zaman için saklamayı tercih ettim… Mutlu yıllar aşkım.

Umarım bu yeni yılın her anı başarılar, mutluluk ve gerçekleşen hayallerle dolu olur. En iyisini hak ediyorsun, çünkü sen harika bir insansın, kocaman bir kalbi ve etrafındaki her şeyi aydınlatan bir ışığın var. Senin kim olduğunu, hayatını benimle paylaştığın ve dünkü gibi büyülü anların parçası olduğun için teşekkür ederim. Umarım bu yeni yaşın sana daha fazla gülümseme, daha fazla macera ve daha fazla sevgi getirir… Benimkiyle başlayarak, ki hepsi senin. Seni seviyorum"

China Suarez ise, Icardi'nin bu paylaşımına şu ifadelerle karşılık verdi; "Bu gördüğünüz adam, mükemmel bir gece olması için her şeyi yaptı. Eğlenebilmem ve rahatlamam için her ayrıntıyı düşündü. Hayatıma girdiğinden beri her şey aşk. Böyle bir aşk için ondan ne kadar istediğimi sadece Tanrı bilir. Seni seviyorum ve bu kadar sevgi için teşekkürler"