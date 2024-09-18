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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Tecrübeli forvet, tedavi süreci için ülkesine gitmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 23:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:44
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        Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı!
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        Galatasaray'ın 31 yaşındaki golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı.

        Arjantinli golcünün tedavisi İstanbul'da devam edecek.

        BURUK'TAN ICARDİ AÇIKLAMASI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

        Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.

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