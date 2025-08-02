Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'den o yoruma yanıt

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile China Suárez, çocuklarına Tarihi Yarımada turu yaptırdı.

Benjamín Vicuña ile beraberliğinden dünyaya gelen çocuklarını gezdiren, Suarez o anları da sosyal medya sayfasında yayımladı.

Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Suarez sosyal medyada başörtülü pozlarını da paylaştı.

China Suarez'in başörtülü pozuna bir takipçisi, "Gülünç duruyorsun" yorumunda bulundu.

Suarez ise bu yoruma; "Burada dini mekânlara girebilmek için zorunlu olarak başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" yanıtını verdi.