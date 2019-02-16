İtalya kulübü Inter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığını almıştı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile oynanan maçta kadroya dahil edilmeyen 25 yaşındaki santrfor Real Madrid ile transfer görüşmeleri yapıyordu.
Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Icardi'nin medyadaki imajı ve menajerliğini yürüten, aynı zamanda eşi olan Wanda Nara'nın bu süreçteki davranışlarından ötürü golcü oyuncunun görüşmelerini askıya aldı.
EŞİNİN OTOMOBİLİ TAŞLANDI
Sky Italia'nın haberine göreyse Wanda Nara'nın da başı belaya girdi. Bu sabah çocuklarıyla birlikte San Siro yakınlarında arabayla seyir halindeyken bir grup tarafından arabası taşlandı. Polis, olayı incelemek için soruşturma başlattı.
Barcelona altyapısından yetişen, çıkışa geçtiği Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.
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